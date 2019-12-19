У Києві пройшла хода помічників Святого Миколая
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У рамках новорічної акції "Не забудь привітати" у Києві пройшла хода волонтерів-помічників Святого Миколая. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
"У рамках новорічної акції "Не забудь привітати" у Києві пройшла хода волонтерів-помічників Святого Миколая. Акція має на меті адресно привітати клієнтів мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Києва, які не мають змоги відвідувати традиційні новорічні заходи", - сказала заступниця голови КМДА Марина Хонда.
Повідомляється, що на початку заходу одягнені у новорічні костюми помічники Святого Миколая – волонтери мережі Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва та лідери дитячих та молодіжних громадських організацій, студенти отримали від "Національної Організації Скаутів України" Світло Миру з Вифлеєму. Під час ходи кожен охочий зміг отримати часточку Світла Миру з Вифлеєму від волонтерів – помічників Святого Миколая.
Зазначається, що під час ходи волонтери Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Києва, лідери молодіжних громадських організацій крокують Києвом, вітають киян, гостей міста зі святами, дарують свої посмішки, гарний настрій.
Нагадаємо, у Києві засвітили головну ялинку країни.
Також нагадаємо, Зеленському передали Вифлеємський вогонь миру.