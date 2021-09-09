В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 370 больных COVID-19. Два человека умерли

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 128997 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 145097 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120771 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118310 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 152055 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124030 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 167062 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173058 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 370 больных COVID-19. Два человека умерли

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 370 больных COVID-19. Два человека умерли

Киев  •  УНН

 • 15708 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 379 больных коронавирусом. Два человека умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 214 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 134 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 15 девочек в возрасте от 6 месяцев до 16 лет и 16 мальчиков в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 87 больных коронавирусом, а также 5 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 249 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 84, Соломенском — 63, Дарницком — 52 случая.

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерли 5295 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 226 726. Преодолели вирус 217 700 жителей столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волна идет вверх: в Украине уже 2,306 млн случаев COVID-19, за сутки — 3 663

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