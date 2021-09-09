У Києві протягом минулої доби виявили понад 370 хворих на COVID-19. Двоє людей померли

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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 214 жінок віком від 18 до 90 років, 134 чоловіки віком від 18 до 87 років, 15 дівчаток віком від 6 місяців до 16 років і 16 хлопчиків віком від 8 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 87 хворих на коронавірус, а також 5 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 249 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі — 84, Солом’янському — 63, Дарницькому — 52 випадки.

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померла 5295 людина. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 226 726. Подолали вірус 217 700 мешканців столиці.

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