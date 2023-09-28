В Киеве презентуют балет в одном действии "Дискриминация": где и когда можно увидеть
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Академический театр “Киев Модерн-балет” при финансовой поддержке Украинского культурного фонда 21 октября презентует новый проект — балет на одно действие “Дискриминация” на музыку Георга Генделя и Валентина Сильвестрова. Спектакль состоится на сцене МЦКИ Октябрьский дворец, передает УНН.
Детали
Постановочный состав балета “Дискриминация”: Раду Поклитару, главный балетмейстер Академического театра “Киев Модерн-балет”, заслуженный деятель искусств Украины — либретто, хореография, постановка. Александр Белозуб, н.а. Украины — сценограф. Дмитрий Курята — художник по костюмам.
Балет “ДИСКРИМИНАЦИЯ” — это хореографическая фантазия, которая будет состоять из ряда, на первый взгляд, никак не связанных друг с другом новелл-притч, которые нелинейно и максимально обобщенно будут рассказывать о различных видах дискриминации.
Соединенные непрерывными движениями хореографии и внутренней жизни, эмоциями и разногласиями человеческого общества, в котором как капля воды, скрыта вся Вселенная и все Человечество. Объединенные между собой идеями, которые будут пропагандировать ценности демократического цивилизованного мира. Сосредоточивать внимание вокруг проблематики явлений дискриминации и толерантности, пренебрежения и взаимопонимания, осознания человеком своей идентичности, формирования современного сообщества людей, которое мы называем нацией.
Добавим
Постановщики об особенностях проекта “Дискриминация”
“На первый взгляд, исследование такого комплексного понятия, как дискриминация, может показаться неочевидным выбором для главной темы большого танцевального спектакля. Тем не менее, в основе всех проявлений дискриминации лежит сознательное или бессознательное желание сделать жизнь другого человека невыносимой, это квинтэссенция эмоционального подавления, унижения человеческой личности. Танец же, в первую очередь, эмоциональный по своей природе. Поэтому все ярко эмоциональное, пусть и с негативной окраской, в нашей жизни является замечательным объектом для изучения и размышлений путем создания хорео-режиссерского текста — тела балетного спектакля”, — Раду ПОКЛИТАРУ об идеях нового балета.
“В проекте „Дискриминация“ будет прослеживаться обращение к тематике индустриализации как новой знаково-семантической системы и тематике новейших форм городской коммуникации. Апологетика урбанизма не только будет диктовать определенный круг образов, тем или сюжетов хореомалюнка, но и побуждает к интенсивному поиску нетрадиционных способов их воплощения, а затем к кардинальному обновлению всей системы выразительных средств, что будет прослеживаться не только в сценографическом оформлении, а и эстетике костюмов”, — рассказывает об особенностях сценического оформления Александр БИЛОЗУБ, н. а. Украины
По замыслу художника костюмов Дмитрия КУРЯТЫ, одежда будет отражать космополитизм и урбанизацию современного мира в колорите костюмов подобных цветов калейдоскопа большого города — цвет асфальта, бетона и кирпича.
“В формах и силуэтах костюмов, которые являются аллюзиями на архитектурные формы городов, будет отображаться так называемая метафора внешней оболочки в которую заключена живая душа. Структурность и геометрия городских зданий является основой ритмометрического построения костюма”, — отмечает Дмитрий КУРЯТА.
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