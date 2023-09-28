У Києві презентують балет на одну дію "ДискриміНАЦІЯ": де і коли можна побачити

Деталі

Постановний склад балету “ДискриміНАЦІЯ”: Раду Поклітару, головний балетмейстер Академічного театру “Київ Модерн-балет”, заслужений діяч мистецтв України — лібрето, хореографія, постановка. Олександр Білозуб, н.а. України — сценограф. Дмитро Курята — художник костюмів.

Балет “ДискриміНАЦІЯ” — це хореографічна фантазія, що складатиметься із низки, на перший погляд, жодним чином не пов’язаних одна з одною новел-притч, які нелінійно й максимально узагальнено розповідатимуть про різні види дискримінації.

Поєднані неперервними рухами хореографії й внутрішнього життя, емоціями та розбіжностями людського суспільства, в якому як крапля води, схований весь Всесвіт та все Людство. Об’єднані між собою ідеями, що пропагуватимуть цінності демократичного цивілізованого світу. Зосереджуватимуть увагу навколо проблематики явищ дискримінації та толерантності, зневаги та взаєморозуміння, усвідомлення людиною своєї ідентичності, формування модерної спільноти людей, яку ми називаємо нацією.

Додамо

Постановники про особливості проєкту “ДискриміНАЦІЯ”

“На перший погляд, дослідження такого комплексного поняття, як дискримінація, може здатися неочевидним вибором для головної теми великої танцювальної вистави. Проте, в основі всіх проявів дискримінації лежить свідоме або несвідоме бажання зробити життя іншої людини нестерпним, це квінтесенція емоційного придушення, приниження людської особистості. Танець же, в першу чергу, емоційний за своєю природою. Тому все яскраво емоційне, нехай і з негативним забарвленням, у нашому житті є чудовим об’єктом для вивчення та роздумів шляхом створення хорео-режисерського тексту — тіла балетної вистави”, — Раду ПОКЛІТАРУ про ідеї нового балету.

“У проєкті „ДискриміНАЦІЯ“ буде прослідковуватися звернення до тематики індустріалізації як нової знаково-семантичної системи й тематики новітніх форм міської комунікації. Апологетика урбанізму не лише диктуватиме певне коло образів, тем чи сюжетів хореомалюнку, але й спонукає до інтенсивного пошуку нетрадиційних способів їх втілення, а відтак до кардинального оновлення всієї системи виразових засобів, що буде прослідковуватися не лише в сценографічному оформленні, а й естетиці костюмів”, — розповідає про особливості сценічного оформлення Олександр БІЛОЗУБ, н.а. України

За задумом художника костюмів Дмитра КУРЯТИ, одяг відображатиме космополітизм та урбанізацію сучасного світу в колориті костюмів подібних до кольорів калейдоскопа великого міста — колір асфальту, бетону і цегли.

“У формах і силуетах костюмів, які є алюзіями на архітектурні форми міст, буде відображатися так звана метафора зовнішньої оболонки в яку ув’язнено живу душу. Структурність та геометрія міських будівель є основою ритмометричної побудови костюма”, — зазначає Дмитро КУРЯТА.

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