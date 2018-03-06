В Киеве презентовали мяч финала женской Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Сегодня в Киеве был представлен официальный мяч компании Adidas финала женской Лиги чемпионов, который состоится в столице Украины, информирует УНН со ссылкой на Twitter ФФУ.
На белой основе мяча изображены черные звезды с небольшими вкраплениями розового цвета. Также на нем размещены кубок и логотип женского турнира.
Также отметим, сегодня, 6 марта, стартовала продажа билетов на решающую игру турнира, которая пройдет в столице Украины 24 мая.
Заметим, что сейчас в женской ЛЧ продолжается стадия 1/4 финала. За путевки в следующий раунд ведется борьба в таких парах: “Лион” (Франция) — “Барселона” (Испания), “Вольфсбург” (Германия) — “Славия” (Чехия), “Манчестер Сити” (Англия) — “Линчепинг” (Швеция), “Монпелье” (Франция) — “Челси” (Англия).
Как сообщал УНН, ранее состоялась презентация мяча на финал ЛЧ среди мужчин.