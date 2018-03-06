У Києві презентували м'яч фіналу жіночої Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Сьогодні в Києві був представлений офіційний м'яч компанії Adidas фіналу жіночої Ліги чемпіонів, який відбудеться в столиці України, інформує УНН з посиланням на Twitter ФФУ.
На білій основі м’яча зображені чорні зірки з невеликими вкрапленнями рожевого кольору. Також на ньому розміщені кубок і логотип жіночого турніру.
Також зазначимо, сьогодні, 6 березня, стартував продаж білетів на вирішальну гру турніру, яка пройде в столиці України 24 травня.
Зауважимо, що наразі в жіночій ЛЧ триває стадія 1/4 фіналу. За путівки до наступного раунду ведеться боротьба в таких парах: “Ліон” (Франція) — “Барселона” (Іспанія), “Вольфсбург” (Німеччина) — “Славія” (Чехія), “Манчестер Сіті” (Англія) — “Лінчепінг” (Швеція), “Монпельє” (Франція) — “Челсі” (Англія).
Як повідомляв УНН, раніше відбулася презентація м’яча на фінал ЛЧ серед чоловіків.