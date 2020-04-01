В Киеве нарушителям правил парковки уже выписали штрафов на более чем 7 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Киеве из-за нарушения правил парковки было выписано штрафов на более чем 7 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
"Со второй половины 2019 года Инспекция по парковке выписала 15346 штрафов, общая сумма которых составляет 7 208 145 грн", - говорится в сообщении.
Также директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов рассказал, что наиболее "популярным" штрафом среди водителей-нарушителей стали парковки транспорта на пешеходных переходах - 3725 штрафов, местах выезда с прилегающей территории - 2850 штрафов и на перекрестках (2274).
"Многие из нарушений зафиксировано и на полосах общественного транспорта (1112)", - отметил Осипов.
Кроме того, за последнюю неделю количество эвакуированных автомобилей составило 792 машины.
Напомним, бюджет Киева за 2019 год получил 43,5 млн грн дохода от парковок.