В Киеве нарушителям правил парковки уже выписали штрафов на более чем 7 млн грн

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83860 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100117 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102306 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101586 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109557 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98175 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104424 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106408 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131371 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Киеве нарушителям правил парковки уже выписали штрафов на более чем 7 млн грн

В Киеве нарушителям правил парковки уже выписали штрафов на более чем 7 млн грн

Киев  •  УНН

 • 12030 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Киеве из-за нарушения правил парковки было выписано штрафов на более чем 7 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

"Со второй половины 2019 года Инспекция по парковке выписала 15346 штрафов, общая сумма которых составляет 7 208 145 грн", - говорится в сообщении.

Также директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов рассказал, что наиболее "популярным" штрафом среди водителей-нарушителей стали парковки транспорта на пешеходных переходах - 3725 штрафов, местах выезда с прилегающей территории - 2850 штрафов и на перекрестках (2274).

"Многие из нарушений зафиксировано и на полосах общественного транспорта (1112)", - отметил Осипов.

Кроме того, за последнюю неделю количество эвакуированных автомобилей составило 792 машины.

Напомним, бюджет Киева за 2019 год получил 43,5 млн грн дохода от парковок.

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