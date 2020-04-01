У Києві порушникам правил паркування вже виписали штрафів на понад 7 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Києві через порушення правил паркування було виписано штрафів на понад 7 млн грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
"З другої половини 2019 року Інспекція з паркування виписала 15 346 штрафів, загальна сума яких складає 7 208 145 грн",- йдеться у повідомленні.
Також директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов розповів, що найбільш "популярним" штрафом серед водіїв-порушників стали паркування транспорту на пішохідних переходах – 3725 штрафів, місцях виїзду з прилеглої території – 2850 штрафів та на перехрестях (2274).
"Чимало порушень зафіксовано і на смугах громадського транспорту (1112)", - зазначив Осипов.
Окрім того, за останній тиждень кількість евакуйованих автомобілів склала 792 машини.
Нагадаємо, бюджет Києва за 2019 рік отримав 43,5 млн грн доходу від паркувальних майданчиків.