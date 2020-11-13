В Киеве более 70 муниципальных стражей контролируют ношение масок в метро

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 22037 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 48077 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 86112 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112464 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90438 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98083 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102690 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101443 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Киеве более 70 муниципальных стражей контролируют ношение масок в метро

В Киеве более 70 муниципальных стражей контролируют ношение масок в метро

Киев  •  УНН

 • 16263 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Киеве по состоянию на 9 ноября этого года более 70 муниципальных стражей осуществляют контроль за соблюдением масочного режима в метрополитене. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе коммунального предприятия исполнительного органа КГГА.

"По состоянию на 9 ноября 2020 года по персоналу КП "Муниципальная стража" к мероприятиям по контролю за соблюдением карантинных правил, а именно с ношением масок в метро (Киевский метрополитен) в общем количестве привлечено 76 человек персонала стражи", - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что по состоянию на 9 ноября 2020 года с персонала КП "Муниципальная стража" к мероприятиям по контролю за соблюдением карантинных правил в Киеве в общем количестве привлечено 155 человек персонала охраны.

Как сообщалось, принятые Верховной Радой штрафы до 255 грн для тех, кто ходит в помещениях или ездит в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, касаются и неправильного ношения масок или респираторов.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки обнаружили 1083 лица, заболевших COVID-19, что является антирекордом с начала пандемии.

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