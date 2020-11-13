В Киеве более 70 муниципальных стражей контролируют ношение масок в метро
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Киеве по состоянию на 9 ноября этого года более 70 муниципальных стражей осуществляют контроль за соблюдением масочного режима в метрополитене. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе коммунального предприятия исполнительного органа КГГА.
"По состоянию на 9 ноября 2020 года по персоналу КП "Муниципальная стража" к мероприятиям по контролю за соблюдением карантинных правил, а именно с ношением масок в метро (Киевский метрополитен) в общем количестве привлечено 76 человек персонала стражи", - говорится в ответе на запрос.
Сообщается, что по состоянию на 9 ноября 2020 года с персонала КП "Муниципальная стража" к мероприятиям по контролю за соблюдением карантинных правил в Киеве в общем количестве привлечено 155 человек персонала охраны.
Как сообщалось, принятые Верховной Радой штрафы до 255 грн для тех, кто ходит в помещениях или ездит в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, касаются и неправильного ношения масок или респираторов.
Напомним, в Киеве за минувшие сутки обнаружили 1083 лица, заболевших COVID-19, что является антирекордом с начала пандемии.