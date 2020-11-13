У Києві понад 70 муніципальних охоронців контролюють носіння масок в метро

“Станом на 9 листопада 2020 року з персоналу КП „Муніципальна охорона“ до заходів із контролю за дотриманням карантинних правил, а саме за носінням масок у метро (Київський метрополітен) у загальній кількості залучено 76 осіб персоналу охорони”, — йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що станом на 9 листопада 2020 року з персоналу КП “Муніципальна охорона” до заходів із контролю за дотриманням карантинних правил в Києві у загальній кількості залучено 155 осіб персоналу охорони.

Як повідомлялося, ухвалені Верховною Радою штрафи до 255 грн для тих, хто ходить у приміщеннях або їздить у громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, стосуються і неправильного носіння масок чи респіраторів.

Нагадаємо, у Києві за минулу добу виявили 1083 особи, які захворіли на COVID-19, що є антирекордом з початку пандемії.