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У Києві понад 70 муніципальних охоронців контролюють носіння масок в метро

У Києві понад 70 муніципальних охоронців контролюють носіння масок в метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Києві станом на 9 листопада цього року понад 70 муніципальних охоронців здійснюють контроль за дотриманням маскового режиму в метрополітені. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Комунального підприємства виконавчого органу КМДА.

“Станом на 9 листопада 2020 року з персоналу КП „Муніципальна охорона“ до заходів із контролю за дотриманням карантинних правил, а саме за носінням масок у метро (Київський метрополітен) у загальній кількості залучено 76 осіб персоналу охорони”, — йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що станом на 9 листопада 2020 року з персоналу КП “Муніципальна охорона” до заходів із контролю за дотриманням карантинних правил в Києві у загальній кількості залучено 155 осіб персоналу охорони.

Як повідомлялося, ухвалені Верховною Радою штрафи до 255 грн для тих, хто ходить у приміщеннях або їздить у громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, стосуються і неправильного носіння масок чи респіраторів.

Нагадаємо, у Києві за минулу добу виявили 1083 особи, які захворіли на COVID-19, що є антирекордом з початку пандемії.

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