Антирекорд COVID-19 у Києві: за добу захворіло близько 1100 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Києві за минулу добу виявили 1083 особи, які захворіли на COVID-19, що є антирекордом з початку пандемії. Померли 13 людей. Про це написав у Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
“В Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії - 1083 людини. Померли 13 хворих. Усього коронавірус забрав життя 938 киян. На сьогодні в столиці вже 48 тис. 646 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, — написав Кличко.
Серед тих, хто захворів:
-
- 595 жінок віком від 18 до 87 років;
-
- 422 чоловіки віком від 18 до 84 років;
-
- 27 дівчаток від 1 місяця до 17 років;
-
- 39 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.
-
“Захворів, зокрема, і 61 медик. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 92 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали в столиці ще 354 людей. Всього коронавірус подолали 18 тис. 333 мешканці Києва”, - вказано у повідомленні.
Зазначається, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі – 134, у Деснянському – 127 та 126 випадків – у Шевченківському районі.
Нагадаємо, в Україні вже 512 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 11 787.