Антирекорд COVID-19 у Києві: за добу захворіло близько 1100 людей

“В Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії - 1083 людини. Померли 13 хворих. Усього коронавірус забрав життя 938 киян. На сьогодні в столиці вже 48 тис. 646 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, — написав Кличко.

Серед тих, хто захворів:



595 жінок віком від 18 до 87 років;



422 чоловіки віком від 18 до 84 років;



27 дівчаток від 1 місяця до 17 років;



39 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.



“Захворів, зокрема, і 61 медик. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 92 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали в столиці ще 354 людей. Всього коронавірус подолали 18 тис. 333 мешканці Києва”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі – 134, у Деснянському – 127 та 126 випадків – у Шевченківському районі.

Нагадаємо, в Україні вже 512 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 11 787.