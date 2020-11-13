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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 19985 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 49565 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 68718 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 80757 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 92357 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112870 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114504 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Антирекорд COVID-19 в Киеве: за сутки заболело около 1100 человек

Антирекорд COVID-19 в Киеве: за сутки заболело около 1100 человек

Киев  •  УНН

 • 11168 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1083 человек, заболевших COVID-19, что является антирекордом с начала пандемии. Умерли 13 человек. Об этом написал в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за весь период пандемии - 1083 человека. Умерли 13 больных. Всего коронавирус унес жизни 938 киевлян. На сегодня в столице уже 48 тыс. 646 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Среди заболевших:

  • 595 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;
  • 422 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;
  • 27 девочек от 1 месяца до 17 лет;
  • 39 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

"Заболел в том числе и 61 медик. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 92 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице еще 354 человек. Всего коронавирус преодолели 18 тыс. 333 жителя Киева", - указано в сообщении.

Отмечается, что больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 134, в Деснянском - 127 и 126 случаев - в Шевченковском районе.

Напомним, в Украине уже 512 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 11 787.

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