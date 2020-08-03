В Киеве более 60% людей боятся экономических последствий из-за COVID-19, чем самой болезни - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В столице 62% людей боятся экономического кризиса в семье из-за пандемии коронавируса, чем самой возможности заболеть (29%). Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".
"62% опрошенных, оценивая свое отношение к эпидемии (пандемии - ред.) коронавируса, отметили, что больше боятся экономических последствий этого кризиса для своей семьи, чем возможности заболеть. 29%, с другой стороны, больше боятся заболевания, чем экономических последствий", - говорится в результатах опроса.
Отмечается, что работу Президента Зеленского в преодолении коронакризиса на "хорошо" и "отлично" оценили 26%, на "удовлетворительно" - 34%, "плохо" - 37% опрошенных киевлян.
Добавим, исследование проводилось 26-27 июля 2020 года среди жителей Киева (18+) методом телефонного опроса, опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
Напомним, по данным исследования, более 60% респондентов считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода.