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У Києві понад 60% людей бояться економічних наслідків через COVID-19, ніж самої хвороби – опитування

У Києві понад 60% людей бояться економічних наслідків через COVID-19, ніж самої хвороби – опитування

Київ • УНН

 • 14041 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. У столиці 62% людей бояться економічної кризи у родині через пандемію коронавірусу, ніж самої можливості захворіти (29%). Про це повідомляє УНН із посиланням на дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"62% опитаних, оцінюючи власне ставлення до епідемії (пандемії - ред.) коронавірусу, зазначили, що більше бояться економічних наслідків цієї кризи для своєї родини, аніж можливості захворіти. 29%, натомість, більше бояться захворювання, аніж економічних наслідків", - йдеться у результатах опитування.

Зазначається, що роботу Президента Зеленського у подоланні коронакризи на "добре" та "відмінно" оцінили 26%, на "задовільно" – 34%, "погано" – 37% опитаних киян.

Додамо, дослідження проводилося 26-27 липня 2020 року серед мешканців Києва (18+) методом телефонного опитування, Опитано 2 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними дослідження, понад 60% респондентів вважають, що економічне становище в Україні погіршилося за останні півроку.

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