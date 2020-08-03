У Києві понад 60% людей бояться економічних наслідків через COVID-19, ніж самої хвороби – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У столиці 62% людей бояться економічної кризи у родині через пандемію коронавірусу, ніж самої можливості захворіти (29%). Про це повідомляє УНН із посиланням на дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".
"62% опитаних, оцінюючи власне ставлення до епідемії (пандемії - ред.) коронавірусу, зазначили, що більше бояться економічних наслідків цієї кризи для своєї родини, аніж можливості захворіти. 29%, натомість, більше бояться захворювання, аніж економічних наслідків", - йдеться у результатах опитування.
Зазначається, що роботу Президента Зеленського у подоланні коронакризи на "добре" та "відмінно" оцінили 26%, на "задовільно" – 34%, "погано" – 37% опитаних киян.
Додамо, дослідження проводилося 26-27 липня 2020 року серед мешканців Києва (18+) методом телефонного опитування, Опитано 2 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Нагадаємо, за даними дослідження, понад 60% респондентів вважають, що економічне становище в Україні погіршилося за останні півроку.