В Киеве началась генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Сотни военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также бойцы из других государств в среду прошли по главной улице города во время репетиции парада, посвященного Дню Независимости Украины, передает корреспондент УНН.
На время проведения репетиции большая часть подземных переходов на Крещатике, а также подземный ТЦ "Глобус" были временно закрыты. Движение транспорта по главной улице города также ограничено. Колонны военных начали отрабатывать строевой ход около 16:00.
Ряды военных замыкал оркестр Национальной гвардии.
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Служащие отрабатывали свои действия в случае неожиданностей, в частности, если военная авиация выступит с задержкой.
За рядами с украинцами в пролете приняли участие военные из США, Великобритании, Бельгии, Молдовы, Эстонии, Польши, Грузии и других государств - международных партнеров Украины.
Позже по Крещатику должна проехать боевая украинская техника.
Напомним, репетиции проходили на Крещатике 18 и 20 августа. В частности, в понедельник, 20 августа над Крещатиком во время репетиции пролетела военная авиация.