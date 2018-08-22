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В Киеве началась генеральная репетиция парада ко Дню Независимости

Киев • УНН

 • 9885 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Сотни военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также бойцы из других государств в среду прошли по главной улице города во время репетиции парада, посвященного Дню Независимости Украины, передает корреспондент УНН.

В Киеве началась генеральная репетиция парада ко Дню Независимости

На время проведения репетиции большая часть подземных переходов на Крещатике, а также подземный ТЦ "Глобус" были временно закрыты. Движение транспорта по главной улице города также ограничено. Колонны военных начали отрабатывать строевой ход около 16:00.

Ряды военных замыкал оркестр Национальной гвардии.

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Служащие отрабатывали свои действия в случае неожиданностей, в частности, если военная авиация выступит с задержкой.

За рядами с украинцами в ​​пролете приняли участие военные из США, Великобритании, Бельгии, Молдовы, Эстонии, Польши, Грузии и других государств - международных партнеров Украины.

Позже по Крещатику должна проехать боевая украинская техника.

Напомним, репетиции проходили на Крещатике 18 и 20 августа. В частности, в понедельник, 20 августа над Крещатиком во время репетиции пролетела военная авиация.

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