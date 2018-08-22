У Києві почалась генеральна репетиція параду до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сотні військовослужбовців Збройних Сил України, а також бійці з інших держав у середу пройшли головною вулицею міста під час репетиції параду, присвяченому Дню Незалежності України, передає кореспондент УНН.
На час проведення репетиції більша частина підземних переходів на Хрещатику, а також підземний ТЦ "Глобус" були тимчасово закриті. Рух транспорту головною вулицею міста також обмежено. Колони військових почали відпрацьовувати стройовий хід близько 16:00.
Ряди військових замикав оркестр Національної гвардії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На репетиції параду на Хрещатику відтренували вітання "Слава Україні"
Службовці відпрацьовували свої дії у разі несподіванок, зокрема у разі, якщо військова авіація виступить із затримкою.
За рядами з українцями у прогоні взяли учать військові зі США, Великої Британії, Бельгії, Молдови, Естонії, Польщі, Грузії та інших держав - міжнародних партнерів України.
Пізніше Хрещатиком має проїхати бойова українська техніка.
Нагадаємо, репетиції відбувалися на Хрещатику 18 і 20 серпня. Зокрема, у понеділок 20 серпня над Хрещатиком під час репетиції пролетіла військова авіація.