В Киеве избили известного "догхантера" Святогора

В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Щусева избили мужчину. Врачи "скорой" госпитализировали пострадавшего.



"Его госпитализировали, предварительно врачи сказали, что это закрытая черепно-мозговая травма", - сказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУ ЧП в Киеве Анна Зубрева, отвечая на вопрос об избиении "догхантеров" Алексея Святогора, и таким образом подтверждая данный факт.



На место происшествия оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу и сотрудников уголовного розыска.



Правоохранители опросили заявителя и свидетеля инцидента. По их словам, нападавших было двое, они были в темной одежде.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, избивших мужчину.



Как сообщал УНН, суд установил порядок исследования доказательств по делу "догхантера" Святогора.



Напомним, после подготовительного заседания 1 февраля, суд назначил к рассмотрению обвинительный акт по делу об известного "догхантера" Алексея Святогора, которого обвиняют в призывах к расправе над бездомными животными.

8 июня 2018 года столичная полиция задержала известного "догхантера" Святогора.