У Києві побили відомого "догхантера" Святогора

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Щусєва побили чоловіка. Лікарі "швидкої" госпіталізували потерпілого.



"Його госпіталізували, попередньо лікарі сказали, що це закрита черепно-мозкова травма", - сказала прес-секретар Шевченківського управління поліції ГУ НП у Києві Анна Зубрєва, відповідаючи на запитання про побиття “догхантера” Олексія Святогора, та таким чином підтверджуючи цей факт.



На місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу та співробітників карного розшуку



Правоохоронці опитали заявника та свідка інциденту. З їх слів, нападників було двоє, вони були у темному одязі.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення передбачено до восьми років позбавлення волі.

Зусилля правоохоронців спрямовані встановлення та затримання осіб, які побили чоловіка.



Як повідомляв УНН, суд встановив порядок дослідження доказів у справі “догхантера” Святогора.



Нагадаємо, після підготовчого засідання 1 лютого, суд призначив до розгляду обвинувальний акт у справі про відомого "догхантера" Олексія Святогора, якого звинувачують у закликах до розправи над бездомними тваринами.

8 червня 2018 року столична поліція затримала відомого “догхантера” Святогора.