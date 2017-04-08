В Киеве под дождем провели Breakfast Run

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79355 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111615 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169908 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124972 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121997 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115312 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106189 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107384 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103831 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Киеве под дождем провели Breakfast Run

В Киеве под дождем провели Breakfast Run

Киев  •  УНН

 • 16212 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В столице под дождем в рамках международного полумарафона провели Breakfast Run, передает УНН.

Сначала участники провели утреннюю разминку на Контрактовой площади в Киеве.

Через час провели Breakfast Run.

Как сообщал УНН, 8 и 9 апреля в связи с проведением в столице Киевского международного полумарафона на некоторых улицах и мостах города будет ограничено движение транспорта.

Так, 8 и 9 апреля, частично или полностью ограничено движение транспорта на следующих улицах и мостах.

8 апреля:

Контрактовая площадь - с 05:00 до 22:00;

Ул. П. Сагайдачного - с 05:00 до 24:00 (от Почтовой площади до ул. Борисоглебской).

9 апреля:

Контрактовая площадь - с 05:00 до 22:00;

Ул. П. Сагайдачного - с 05:00 до 22:00;

Днепровский спуск - с 09:00 до 10:30 будет перекрыто подъем и спуск возле моста Метро;

Набережное шоссе - с 08:00 до 10:30 перекрывается движение в обе стороны от моста Метро до Контрактовой площади, а также с

09:00 до 12:40 будет перекрыто движение от Боричевого спуска до моста Метро;

Ул. Набережно-Крещатицкая - с 08:30 до 12:40 перекрывается движение в промежутке Боричевого спуска к Гаванскому мосту;

Гаванский мост - с 09:00 до 11:40 будет перекрыто движение в сторону Московского моста;

Ул. Набережно-Рыбальская - с 09:30 до 10:40 будет перекрываться движение в сторону Левого берега до остановки "Парк Дружбы Народов". Будет организовано реверсивное движение в полосе встречного движения;

Ул. Трухановская - с 08:30 до 12:50 будет перекрываться движение в обоих направлениях;

Владимирский спуск - с 08:30 до 13:00 будет перекрываться движение в обоих направлениях.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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