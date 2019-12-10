В Киеве во время движения загорелся автомобиль, водитель получил ожоги

Так, 9 декабря в 8:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник на Соломенской площади, 1, что в Соломенском районе столицы.

"За считанные минуты на место происшествия прибыли пожарные 3-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, бойцы установили, что возгорание возникло на проезжей части дороги в автомобиле Opel", - говорится в сообщении.

Уже через 10 минут спасатели ликвидировали возгорание.

Во время пожара водитель получил ожоги левой руки, однако от госпитализации отказался. Специалисты медицинской службы оказали помощь на месте.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, во Львове горел девятиэтажный жилой дом, в результате чего пострадал один человек.