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У Києві під час руху загорівся автомобіль, водій отримав опіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Солом'янскому районі столиці 9 грудня загорівся автомобіль під час руху, в результаті чого водій отримав опіки лівої руки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Так, 9 грудня о 8:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на Солом'янській площі, 1, що у Солом'янському районі столиці.

"За лічені хвилини на місце події прибули вогнеборці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, бійці встановили, що займання виникло на проїжджій частині дороги в автомобілі Opel", - сказано у повідомленні.

Вже за 10 хвилин рятувальники ліквідували загоряння.

Під час пожежі водій отримав опіки лівої руки, проте від госпіталізації відмовився. Фахівці медичної служби надали допомогу на місці.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у Львові горів дев’ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого постраждав один чоловік. 

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