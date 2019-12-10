У Києві під час руху загорівся автомобіль, водій отримав опіки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Солом'янскому районі столиці 9 грудня загорівся автомобіль під час руху, в результаті чого водій отримав опіки лівої руки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Так, 9 грудня о 8:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на Солом'янській площі, 1, що у Солом'янському районі столиці.
"За лічені хвилини на місце події прибули вогнеборці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, бійці встановили, що займання виникло на проїжджій частині дороги в автомобілі Opel", - сказано у повідомленні.
Вже за 10 хвилин рятувальники ліквідували загоряння.
Під час пожежі водій отримав опіки лівої руки, проте від госпіталізації відмовився. Фахівці медичної служби надали допомогу на місці.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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