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В Киеве во время карантина не будут работать рынки и продуктовые ярмарки

В Киеве во время карантина не будут работать рынки и продуктовые ярмарки

Киев  •  УНН

 • 43348 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Киевской городской государственной администрации приняли решение, что во время карантина в столице не будут работать рынки и продуктовые ярмарки. Об этом заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.

"Государственные органы исполнительной власти - с завтрашнего дня все работают в удаленном режиме. Сами департаменты и управления работают в дежурном режиме особенно это касается УЦПАУ. Продуктовым ярмаркам и рынкам запрещено проводить работу в период карантина", - отметил он.

Кроме того Поворозник напомнил, как в период карантина будет работать общественный транспорт и больницы в столице.

"Киевский метрополитен приостанавливает перевозки пассажиров с 23:00 17 марта до 3 апреля, предварительно. Департамент здравоохранения КГГА должен предусмотреть следующие мероприятия: прекратить плановые мероприятия по госпитализации и плановых операций, кроме срочных и неотложных, а также обеспечить максимальную готовность и переквалификацию медицинских учреждений для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях. Департаменту транспорта в части того, что закрывается метрополитен, нужно обеспечить работу общественного транспорта в обычном движении, особенно на маршрутах, дублирующих линии метрополитена. Напоминаю, что принято решение о перевозке 10 пассажиров одновременно в одном транспортном средстве", - отметил он.

Поворозник отметил, что соблюдение решения будет контролировать санитарная служба и национальная полиция.

Напомним, городские власти Киева решили ограничить работу предприятий торговли, общественного питания и внести изменения в работу органов исполнительной власти в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщалось в УНН, правительство с 18 марта прекратит перевозки в пределах Украины и ограничит движение общественного транспорта.

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