В Киеве во время карантина не будут работать рынки и продуктовые ярмарки

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Киевской городской государственной администрации приняли решение, что во время карантина в столице не будут работать рынки и продуктовые ярмарки. Об этом заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.