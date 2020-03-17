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У Києві під час карантину не працюватимуть ринки та продуктові ярмарки

У Києві під час карантину не працюватимуть ринки та продуктові ярмарки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У Київській міській державній адміністрації прийняли рішення, що під час карантину у столиці не працюватимуть ринки та продуктові ярмарки. Про це заявив на брифінгу щодо введення у Києві додаткових протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент УНН.

"Державні органи виконавчої влади - з завтрашнього дня всі працюють у віддаленому режимі. Самі департаменти та управління працюють у черговому режимі особливо це стосується УЦНАПів. Продуктовим ярмаркам та ринкам заборонено проводити роботу у період карантину", - зазначив він.

Окрім того Поворозник нагадав, як у період карантину працюватиме громадський транспорт та лікарні у столиці.

"Київський метрополітен призупиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня до 3 квітня, попередньо. Департамент охорони здоров’я КМДА повинен передбачити наступні заходи: припинити планові заходи з госпіталізації та планових операцій, крім термінових та невідкладних, а також забезпечити максимальну готовність та перекваліфікування медичних закладів для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах. Департаменту транспорту в частині того, що закривається метрополітен, потрібно забезпечити роботу громадського транспорту у звичайному русі, особливо на маршрутах, які дублюють лінії метрополітену. Нагадую, що прийнято рішення про перевезення 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі", - зазначив він.

Поворозник наголосив, що дотримання рішення буде контролювати санітарна служба та національна поліція.

Нагадаємо, міська влада Києва вирішила обмежити роботу закладів торгівлі, громадського харчування та внести зміни в роботу органів виконавчої влади у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції. 

Як раніше повідомлялося в УНН, уряд з 18 березня припинить перевезення в межах України та обмежить рух громадського транспорту.

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