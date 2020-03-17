У Києві під час карантину не працюватимуть ринки та продуктові ярмарки

КИЇВ. 17 березня. УНН. У Київській міській державній адміністрації прийняли рішення, що під час карантину у столиці не працюватимуть ринки та продуктові ярмарки. Про це заявив на брифінгу щодо введення у Києві додаткових протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент УНН.