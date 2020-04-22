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В Киеве назвали самые востребованные профессии во время карантина

В Киеве назвали самые востребованные профессии во время карантина

Киев  •  УНН

 • 36355 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Во карантина наиболее востребованы рабочие профессии и должности, не требующие определенной квалификации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевского городского центра занятости.

"Во время карантина наиболее востребованы рабочие профессии и должности, не требующие определенной квалификации", - говорится в сообщении.

В частности, это касается:

  • на коммунальных предприятиях Киева - дорожные рабочие, дворники, грузчики, уборщики территорий и помещений, слесари-ремонтники, озеленители, мастера технического участка, трактористы;
  • в сфере здравоохранения - медицинские сестры;
  • в сфере торговли и общественного питания - кассиры торгового зала, приемщики товара, продавцы, кухонные рабочие, повара, экспедиторы, кладовщики;
  • на транспорте - водители;
  • в промышленности и строительстве - токари, маляры, плотники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электросварщики, шлифовщики, гальваники и наладчики станков.

В то же время указано, что на одну вакансию в Киеве в среднем претендуют два человека, тогда как в прошлом году нагрузка была вдвое меньше. По словам директора Киевского городского центра занятости Виктора Билича, по состоянию на середину апреля 2020 года количество актуальных вакансий, заявленных работодателями в столичной службе занятости, - более 8000.

"Это на 34% меньше, чем было в 2019 году. Это тоже своеобразная характеристика процессов, происходящих на рынке труда. А именно: спрос на работников уменьшается", - отметил Билич.

По профессиональным группам, больше всего претендентов на одну вакансию в столице - среди законодателей, руководителей, менеджеров (18 человек), а меньше всего - среди квалифицированных рабочих с инструментом, представителей простейших профессий и лиц без профессии.

Напомним, стали известны самые востребованные профессии на рынке труда с начала года.

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