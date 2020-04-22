В Киеве назвали самые востребованные профессии во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Во карантина наиболее востребованы рабочие профессии и должности, не требующие определенной квалификации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевского городского центра занятости.
"Во время карантина наиболее востребованы рабочие профессии и должности, не требующие определенной квалификации", - говорится в сообщении.
В частности, это касается:
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- на коммунальных предприятиях Киева - дорожные рабочие, дворники, грузчики, уборщики территорий и помещений, слесари-ремонтники, озеленители, мастера технического участка, трактористы;
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- в сфере здравоохранения - медицинские сестры;
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- в сфере торговли и общественного питания - кассиры торгового зала, приемщики товара, продавцы, кухонные рабочие, повара, экспедиторы, кладовщики;
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- на транспорте - водители;
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- в промышленности и строительстве - токари, маляры, плотники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электросварщики, шлифовщики, гальваники и наладчики станков.
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В то же время указано, что на одну вакансию в Киеве в среднем претендуют два человека, тогда как в прошлом году нагрузка была вдвое меньше. По словам директора Киевского городского центра занятости Виктора Билича, по состоянию на середину апреля 2020 года количество актуальных вакансий, заявленных работодателями в столичной службе занятости, - более 8000.
"Это на 34% меньше, чем было в 2019 году. Это тоже своеобразная характеристика процессов, происходящих на рынке труда. А именно: спрос на работников уменьшается", - отметил Билич.
По профессиональным группам, больше всего претендентов на одну вакансию в столице - среди законодателей, руководителей, менеджеров (18 человек), а меньше всего - среди квалифицированных рабочих с инструментом, представителей простейших профессий и лиц без профессии.
Напомним, стали известны самые востребованные профессии на рынке труда с начала года.