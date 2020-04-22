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У Києві назвали найбільш затребувані професії під час карантину

У Києві назвали найбільш затребувані професії під час карантину

Київ • УНН

 • 36369 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Під час карантину найбільш затребуваними є робітничі професії та посади, які не потребують певної кваліфікації. Про це УНН повідомили у пресслужбі Київського міського центру зайнятості.

"Під час карантину найбільш затребуваними є робітничі професії та посади, які не потребують певної кваліфікації", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, це стосується:

  • на комунальних підприємствах Києва - дорожні робітники, двірники, вантажники, прибиральники територій та приміщень, слюсарі-ремонтники, озеленювачі, майстри технічної дільниці, трактористи;
  • у сфері охорони здоров’я - медичні сестри;
  • у сфері торгівлі та громадського харчування - касири торговельного залу, приймальники товару, продавці, кухонні робітники, кухарі, експедитори, комірники;
  • на транспорті - водії;
  • у промисловості та будівництві – токарі, маляри, теслярі, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрозварники, шліфувальники, гальваніки та налагоджувальники верстатів.

Водночас вказано, що на одну вакансію у Києві, в середньому, претендують дві особи, тоді як торік навантаження було вдвічі меншим. За словами директора Київського міського центру зайнятості Віктора Білича, станом на середину квітня 2020 року кількість актуальних вакансій, заявлених роботодавцями до столичної служби зайнятості, - понад 8 тисяч.

"Це на 34% менше, ніж було у 2019 році. Це теж своєрідна характеристика процесів, які відбуваються на ринку праці. А саме: попит на працівників зменшується", - зазначив Білич.

За професійними групами, найбільше претендентів на одну вакансію в столиці – серед законодавців, керівників, менеджерів (18 осіб), а найменше – серед кваліфікованих робітників з інструментом, представників найпростіших професій та осіб без професії.

Нагадаємо, сталі відомі найбільш затребувані професії на ринку праці з початку року.

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