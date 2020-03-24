В Киеве назвали количество больниц, готовых принимать пациентов с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Кроме Александровской больницы в столице обустроено еще шесть баз в медучреждениях, что готовы принимать инфицированных коронавирусом людей. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во вторник на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Сегодня всех, у кого есть подозрение или подтвержденный диагноз на коронавирус, принимает Александровская больница. Там есть все необходимое, чтобы оказать своевременную и квалифицированную помощь. Но она - одна из семи определенных лечебных баз. Кроме Александровской в городе обустроено еще шесть баз в больницах и медицинских центрах", - отметил Кличко.
По его словам, это инфекционные отделения в таких учреждениях: Киевской городской больницы № 4, клинической больнице № 9, городской детской больнице № 1, городской детской инфекционной больнице, в роддомах столицы № 3 и № 5.
Всего, по словам мэра, развернуто 482 койки. Из них для взрослых - 237 коек, для детей - 200 и 45 для беременных. В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов.
"Реанимационные кровати инфекционных отделений обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. Во всех этих больницах есть необходимый запас средств индивидуальной защиты, расходных материалов, дезинфицирующих средств, необходимых для оказания медицинской помощи. А в случае осложнения эпидемической ситуации мы определили дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса. И мы готовы развернуть дополнительно 7000 коек", - подчеркнул Кличко.
Напомним, тест на COVID-19 в столице прошли уже 1297 человек.