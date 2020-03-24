В Киеве назвали количество больниц, готовых принимать пациентов с коронавирусом

КИЕВ. 24 марта. УНН. Кроме Александровской больницы в столице обустроено еще шесть баз в медучреждениях, что готовы принимать инфицированных коронавирусом людей. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во вторник на брифинге, передает корреспондент УНН.