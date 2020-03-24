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У Києві назвали кількість лікарень, готових приймати пацієнтів з коронавірусом

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Окрім Олександрівської лікарні в столиці облаштовано ще шість баз у медзакладах, що готові приймати інфікованих коронавірусом осіб. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко у вівторок під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні всіх, у кого є підозра чи підтверджений діагноз на коронавірус, приймає Олександрівська лікарня. Там є все необхідне, аби надати своєчасну та кваліфіковану допомогу. Але вона — одна з семи визначених лікувальних баз. Крім Олександрівської в місті облаштовано ще шість баз у лікарнях і медичних центрах”, — зазначив Кличко.

З його слів, це інфекційні відділення в таких закладах: Київській міській лікарні № 4, клінічній лікарні № 9, міській дитячій лікарні № 1, міській дитячій інфекційній лікарні, у пологових будинках столиці № 3 та № 5.

Усього, зі слів мера, розгорнуто 482 ліжка. З них для дорослих — 237 ліжок, для дітей — 200 і 45 для вагітних. У структурі інфекційних відділень передбачено 78 боксів.

“Реанімаційні ліжка інфекційних відділень забезпечені апаратами штучної вентиляції легень. У всіх цих лікарнях є необхідний запас засобів індивідуального захисту, витратних матеріалів, дезінфекційних засобів, необхідних для надання медичної допомоги. А на випадок ускладнення епідемічної ситуації ми визначили додаткові заклади охорони здоров’я, де є окремо розташовані корпуси. І ми готові розгорнути додатково 7 тисяч ліжок”, — підкреслив Кличко.

Нагадаємо, тест на COVID-19 у столиці пройшли вже 1297 осіб.

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