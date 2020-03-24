У Києві назвали кількість лікарень, готових приймати пацієнтів з коронавірусом

КИЇВ. 24 березня. УНН. Окрім Олександрівської лікарні в столиці облаштовано ще шість баз у медзакладах, що готові приймати інфікованих коронавірусом осіб. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко у вівторок під час брифінгу, передає кореспондент УНН.