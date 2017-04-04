В Киеве завтра синоптики прогнозируют грозу

"В Киеве 5 апреля ночью без осадков, днем ​​местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью 5-7° тепла, днем ​​14-16°", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с 4 апреля днем в Карпатском регионе, центральных и восточных областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.

Температура установится на уровне 15-20° тепла, на Закарпатье - до 23°, на побережье морей - 11-16°.