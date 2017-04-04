В Киеве завтра синоптики прогнозируют грозу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Завтра в Киеве прогнозируется гроза и кратковременный дождь. Об этом говорится в Facebook Украинского гидрометцентра, передает УНН.
"В Киеве 5 апреля ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью 5-7° тепла, днем 14-16°", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, с 4 апреля днем в Карпатском регионе, центральных и восточных областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
Температура установится на уровне 15-20° тепла, на Закарпатье - до 23°, на побережье морей - 11-16°.