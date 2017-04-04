У Києві на завтра синоптики прогнозують грозу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Завтра в Києві прогнозується гроза та короткочасний дощ. Про це йдеться в Facebook Українського гідрометцентру, передає УНН.
"У Києві 5 квітня вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, з 4 квітня вдень в Карпатському регіоні, центральних та східних областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.
Температура вдень встановиться на рівні 15-20° тепла, на Закарпатті — до 23°, на узбережжі морів — 11-16°.