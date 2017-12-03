В Киеве на пешеходном переходе сбили сына Василия Вирастюка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Вчера 2 декабря около шестнадцатого часа на пешеходном переходе сбили сына украинского силача, обладателя титулов "Сильнейший человек Украины" и "Самый сильный человек мира" Василия Вирастюка Адама. Об этом Василий Вирастюк сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"02.12.2017Рр. - около шестнадцатого часа на пешеходном переходе сбили нашего старшего сына (Адама), сразу скажу что с ним сейчас уже все хорошо", - сообщил он.
По словам Василия Вирастюка Адам двигался с улицы Ивана Кудри, переходил светофор что на бул. Леси Украинки, на зеленый цвет для пешеходов.
"В тот момент автомобиль серого цвета, предварительно TOYOTA COROLLA не пропустив пешехода (то есть Адама) движется дальше, сбивает его, останавливается на 2-3 секунды и убегает", - добавляет он.
Также он отметил, что с его сыном пока все хорошо, была частичная амнезия.
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