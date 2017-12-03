У Києві на пішохідному переході збили сина Василя Вірастюка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Вчора 2 грудня близько 16-ої години на пішохідному переході збили сина українського силача, володара титулів "Найсильніша людина України" та "Найсильніша людина світу" Василя Вірастюка Адама. Про це В.Вірастюк повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"02.12.2017Рр. - близько 16-ої години на пішохідному переході збили нашого старшого сина (Адама), відразу скажу що з ним на даний момент вже все добре", - повідомив він.
За словами Василя Вірастюка Адам рухався з вулиці Івана Кудрі, переходив світлофор що на бул. Лесі Українки, на зелений колір для пішоходів.
"В той момент автомобіль СІРОГО КОЛЬОРУ, попередньо TOYOTA COROLLA не пропустивши пішохода (тобто Адама) рухається далі, збиває його, зупиняється на 2-3 секунди і тікає", - додає він.
Також він зазначив, що з його сином наразі все добре, була часткова амнезія.
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