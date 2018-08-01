В Киеве на Лысой горе нашли немецкую противотанковую мину
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Голосеевском районе Киева в урочище "Лысая гора" во время проверки территории была обнаружена немецкая противотанковая мина времен Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС Украины в городе Киеве, передает УНН.
"31 июля 2018 в городе Киеве, в Голосеевском районе, в урочище "Лысая гора", во время проверки территории обнаружена противотанковая мина ТМI-42 в количестве 1 единица. Кроме того, в Днепровском районе, Броварской проспект, в лесу обнаружена минометная мина Д-105 мм в количестве 1 единица, все обнаруженные боеприпасы времен Второй мировой войны", - рассказали в пресс-службе.
Спасатели добавили, что группой пиротехнических работ 1 Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования обнаруженые боеприпасы были изъяты и обезврежены на полигоне.
Как сообщал УНН, в Деснянском районе Киева обнаружено около 80 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.