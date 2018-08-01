У Києві на Лисій горі знайшли німецьку протитанкову міну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Голосіївському районі Києва в урочищі “Лиса гора” під час перевірки території було виявлено німецьку протитанкову міну часів Другої світової війни. Про це повідомила прес-служба ДСНС України у місті Києві, передає УНН.
“31 липня 2018 року у місті Києві, у Голосіївському районі, в урочище „Лиса гора“, під час перевірки території виявлено протитанкову міну ТМІ-42 у кількості 1 одиниця. Крім того у Дніпровському районі, Броварський проспект, у лісі виявлено мінометну міну Д-105 мм у кількості 1 одиниця, всі виявлені боєприпаси часів Другої світової війни”, — розповіли у прес-службі.
Рятувальники додали, що групою піротехнічних робіт 1 Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування виявлені боєприпаси вилучено та знешкоджено на полігоні.
Як повідомляв УНН, у Деснянському районі Києва виявлено близько 80 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.