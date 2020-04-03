В Киеве на COVID-19 заболели двое подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В столице на коронавирус заболели двое подростков 16 и 17 лет. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Количество киевлян, которые заболели коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась к сожалению на 28 человек, двое из них не выжили... Среди больных двое несовершеннолетних детей — 16-летний парень 17-летняя девушка”, — сказал Кличко.
По его словам, медицинские учреждения госпитализировали 13 больных, остальные на самоизоляции под контролем врачей.
Напомним, в городе Мелитополь за минувшие сутки подтвердили три новых случая инфицирования коронавирусом, два из которых обнаружили у подростков.