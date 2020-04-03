У Києві на COVID-19 захворіли двоє підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У столиці на коронавірус захворіли двоє підлітків 16 та 17 років. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Кількість киян, які захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на жаль на 28 людей, двоє з них не вижили... Серед хворих двоє неповнолітніх дітей — 16-річний хлопець на 17-річна дівчина”, — сказав Кличко.
За його словами, медичні заклади госпіталізували 13 хворих, інші на самоізоляції під контролем лікарів.
Нагадаємо, у місті Мелітополь за минулу добу підтвердили три нових випадки інфікування коронавірусом, два з яких виявили у підлітків.