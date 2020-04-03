У Мелітополі двоє підлітків захворіли на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У місті Мелітополь за минулу добу підтвердили три нових випадки інфікування коронавірусом, два з яких виявили у підлітків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мелітопольської міської ради.
"У місті Мелітополі за минулу добу підтверджено 3 нових випадки коронавірусної інфекції, з яких 2 - у дітей віком 16-17 років. Ці пацієнти на даний час знаходяться вдома під наглядом своїх сімейних лікарів та отримують лікування в домашніх умовах. Всі захворілі контактували з раніше виявленими хворими на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Загалом у місті Мелітополі на 3 квітня 2020 року зареєстровано 13 осіб з підтвердженим діагнозом, 1 пацієнт одужав.
Нагадаємо, в Україні, станом на ранок 3 квітня, зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 23 - летальні.