В Мелитополе двое подростков заболели COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В городе Мелитополь за минувшие сутки подтвердили три новых случая инфицирования коронавирусом, два из которых обнаружили у подростков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мелитопольского городского совета.
"В городе Мелитополе за минувшие сутки подтверждено 3 новых случая коронавирусной инфекции, из которых 2 - у детей 16-17 лет. Эти пациенты в настоящее время находятся дома под присмотром своих семейных врачей и получают лечение в домашних условиях. Все заболевшие контактировали с ранее выявленными больными COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего в городе Мелитополе на 3 апреля 2020 года зарегистрировано 13 человек с подтвержденным диагнозом, 1 пациент выздоровел.
Напомним, в Украине, по состоянию на утро 3 апреля, зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 - летальные.