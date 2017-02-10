В Киеве в прошлом году было расследовано около 300 правонарушений, которые совершили дети - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В течение 2016 года количество уголовных правонарушений среди несовершеннолетних уменьшилось на треть, по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко на пленарном заседании Киевского городского совета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
"Есть положительная тенденция по профилактике правонарушений среди детей. Количество уголовных преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось на треть. В прошлом году расследовано 280 уголовных правонарушений, совершенных детьми. Привлечены к ответственности 42 взрослых за доведение до состояния опьянения несовершеннолетних и 119 - за нарушение правил торговли спиртными напитками", - отметил А.Крищенко.
Напомним, по представлению прокуратуры Киевской области 16-летней девушке, которая вместе со своим 18-летним парнем, убили бабушку, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.