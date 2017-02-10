У Києві минулого року було розслідувано близько 300 правопорушень, які скоїли діти - поліція

“Є позитивна тенденція щодо профілактик правопорушень серед дітей. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, зменшилась на третину. Минулого року розслідувано 280 кримінальних правопорушень, які здійснені дітьми. Притягнуто до відповідальності 42 дорослих за доведення до стану сп’яніння неповнолітніх і 119 — за порушення правил торгівлі спиртними напоями”, — зазначив А.Крищенко.

Нагадаємо, за поданням прокуратури Київської області 16-річній дівчині, яка разом зі своїм 18-річним хлопцем, вбили бабусю, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.