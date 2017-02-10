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У Києві минулого року було розслідувано близько 300 правопорушень, які скоїли діти - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Протягом 2016 року кількість кримінальних правопорушень серед неповнолітніх зменшилась на третину, порівнюючи з 2015 роком. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко на пленарному засіданні Київської міської ради, передає УНН із посиланням на прес-службу Київради.

У Києві минулого року було розслідувано близько 300 правопорушень, які скоїли діти - поліція

“Є позитивна тенденція щодо профілактик правопорушень серед дітей. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, зменшилась на третину. Минулого року розслідувано 280 кримінальних правопорушень, які здійснені дітьми. Притягнуто до відповідальності 42 дорослих за доведення до стану сп’яніння неповнолітніх і 119 — за порушення правил торгівлі спиртними напоями”, — зазначив А.Крищенко.

Нагадаємо, за поданням прокуратури Київської області 16-річній дівчині, яка разом зі своїм 18-річним хлопцем, вбили бабусю, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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