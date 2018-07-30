В Киеве с 1 августа закроют движение на Леонтовича
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. С 1 августа в Киеве движение транспорта на ул. Леонтовича будет закрыто в связи с капитальным ремонтом. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С 6:00 1 августа в связи с выполнением работ по капитальному ремонту будет закрыто движение транспорта на ул. Леонтовича", - говорится в сообщении.
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Водителей призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.