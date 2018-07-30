У Києві із 1 серпня закриють рух на Леонтовича

"Із 06:00 1 серпня у зв’язку із виконанням робіт із капітального ремонту буде закрито рух транспорту на вул. Леонтовича", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві сьогодні перекрили рух на важливій транспортній розв'язці

Водіїв закликали із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.