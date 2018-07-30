У Києві із 1 серпня закриють рух на Леонтовича
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Із 1 серпня у Києві рух транспорту на вул. Леонтовича буде закрито у зв’язку із капітальним ремонтом. Про це повідомили у КК “Київавтодор”, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
"Із 06:00 1 серпня у зв’язку із виконанням робіт із капітального ремонту буде закрито рух транспорту на вул. Леонтовича", - йдеться у повідомленні.
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Водіїв закликали із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.