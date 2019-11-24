В Киеве функционирует 24 семейных детдома, в которых проживает почти 200 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Киеве по состоянию на 1 октября 2019 года, функционирует 24 дома семейного типа, в которых проживает почти 200 детей. Об этом УНН сообщили в Министерстве социальной политики в ответ на запрос.
"По состоянию на 01.10.2019 года в городе Киеве функционирует 24 детских домов семейного типа, в которых воспитывается 176 детей", - сообщили в Министерстве.
Добавим, по информации Министерства общее количество детей в одном семейном детдоме не должно превышать 10 человек.
В среднем в одном доме семейного типа проживает 7 детей.
Напомним, в Украине наибольшее количество домов семейного типа функционирует в Днепропетровской области - 175, в которых воспитывается 1237 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Как сообщал УНН, за два года в Украине приобрели 121 дом для создания детских домов семейного типа.