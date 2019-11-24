У Києві функціонує 24 сімейних дитбудинки, у яких проживає майже 200 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Києві станом на 1 жовтня 2019 року, функціонує 24 будинки сімейного типу, у яких проживає майже 200 дітей. Про це УНН повідомили у Міністерстві соціальної політики у відповідь на запит.
"Станом на 01.10.2019 року у місті Києві функціонує 24 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 176 дітей", - повідомили у Міністерстві.
Додамо, за інформацією Міністерства загальна кількість дітей в одному сімейному дитбудинку не повинна перевищувати 10 осіб.
В середньому в одному будинку сімейного типу проживає 7 дітей.
Нагадаємо, в Україні найбільша кількість будинків сімейного типу функціонує у Дніпропетровській області – 175, в яких виховується 1 237 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Як повідомляв УНН, за два роки в України придбали 121 дім для створення дитячих будинків сімейного типу.