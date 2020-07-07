В Киеве эвакуировали жителей многоэтажки из-за утечки газа
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В Днепровском районе столицы произошла утечка газа с последующим горением в одной из квартир девятиэтажного жилого дома, в результате чего спасатели эвакуировали 8 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
"7 июля в 10:53 ... поступило сообщение об утечке газа с последующим горением в одной из квартир на ул. Радужная, 69, что в Днепровском районе столицы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что к месту вызова немедленно было направлено спасателей. По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома, но к моменту прибытия спасателей признаков горения не наблюдалось. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к эвакуации людей.
"Во время эвакуации обнаружено владельца квартиры, где произошел пожар, с незначительными ожогами кисти правой руки. Мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи. С верхних этажей здания спасателями были эвакуированы 8 человек", - добавляется в сообщении.
Напомним, пожарные ликвидировали последствия пожара в пятиэтажном доме в городе Новая Каховка, а вероятного виновника события - 38-летнего жителя одной из квартир уже задержали правоохранители.