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В Киеве эвакуировали жителей многоэтажки из-за утечки газа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. В Днепровском районе столицы произошла утечка газа с последующим горением в одной из квартир девятиэтажного жилого дома, в результате чего спасатели эвакуировали 8 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

"7 июля в 10:53 ... поступило сообщение об утечке газа с последующим горением в одной из квартир на ул. Радужная, 69, что в Днепровском районе столицы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к месту вызова немедленно было направлено спасателей. По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома, но к моменту прибытия спасателей признаков горения не наблюдалось. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к эвакуации людей.

"Во время эвакуации обнаружено владельца квартиры, где произошел пожар, с незначительными ожогами кисти правой руки. Мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи. С верхних этажей здания спасателями были эвакуированы 8 человек", - добавляется в сообщении.

Напомним, пожарные ликвидировали последствия пожара в пятиэтажном доме в городе Новая Каховка, а вероятного виновника события - 38-летнего жителя одной из квартир уже задержали правоохранители.

Украинские Национальные Новости

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