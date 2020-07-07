У Києві евакуювали мешканців багатоповерхівки через витік газу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У Дніпровському районі столиці стався витік газу з послідуючим горінням в одній із квартир дев'ятиповерхового житлового будинку, внаслідок чого рятувальники евакуювали 8 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у місті Києві.
“7 липня о 10:53...надійшло повідомлення про виток газу з послідуючим горінням в одній з квартир на вул. Райдужна, 69, що у Дніпровському районі столиці”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що до місця виклику негайно було направлено рятувальників. По прибуттю на місце події було встановлено, що пожежа виникла у квартирі на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, але до моменту прибуття рятувальників ознак горіння не спостерігалося. Не гаючи часу, рятувальники відразу ж приступили до евакуації людей.
“Під час евакуації виявлено власника квартири, де сталася пожежа, з незначними опіками кисті правої руки. Чоловіка було передано бригаді швидкої медичної допомоги. З верхніх поверхів будинку рятувальниками було евакуйовано 8 осіб”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, пожежники ліквідували наслідки пожежі у п’ятиповерховому будинку у місті Нова Каховка, а ймовірного винуватця події — 38-річного жителя однієї з квартир уже затримали правоохоронці.