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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101227 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 110307 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115177 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 147345 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115499 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 139543 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 103822 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102778 просмотра

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4 марта, 08:59 • 105050 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102270 просмотра

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В Киеве до утра понедельника перекроют движение по улице Дегтяревской

В Киеве до утра понедельника перекроют движение по улице Дегтяревской

Киев  •  УНН

 • 14987 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. С 21:00 2 августа до 6:00 3 августа на части ул. Дегтяревской перекроют движение. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

На улице Дегтяревской будут устраивать верхний слой покрытия. Дорожники будут работать ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

Во время работ движение на части улицы между развязкой на пересечении ул. А. Довженко и Телиги и ул. Е. Мирошниченко будет перекрыто.

Объехать ремонтную зону можно следующими маршрутами:

• ул. Дегтяревская - ул. А. Довженко - ул. А.Цедика - ул. Е. Мирошниченко - ул. Дегтяревская;

• ул. Дегтяревская - ул. Парково-Сырецкая - ул. Дорогожицкая - ул. О. Телиги - ул. Дегтяревская.

"Коммунальная корпорация просит прощения за неудобства. Обращаем внимание, что узнавать первыми об ограничении движения и ремонты столичных путей можно в телеграмм-канале "Киев Трафик" : https://t.me/kyiv_traffic", - отмечается в сообщении.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины и Укравтодор работают над тем, чтобы до конца года подписать с Европейским банком реконструкции и развития соглашение на 450 миллионов евро , что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог.

Украинские Национальные Новости

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