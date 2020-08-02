В Киеве до утра понедельника перекроют движение по улице Дегтяревской
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. С 21:00 2 августа до 6:00 3 августа на части ул. Дегтяревской перекроют движение. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
На улице Дегтяревской будут устраивать верхний слой покрытия. Дорожники будут работать ночью, чтобы меньше влиять на трафик.
Во время работ движение на части улицы между развязкой на пересечении ул. А. Довженко и Телиги и ул. Е. Мирошниченко будет перекрыто.
Объехать ремонтную зону можно следующими маршрутами:
• ул. Дегтяревская - ул. А. Довженко - ул. А.Цедика - ул. Е. Мирошниченко - ул. Дегтяревская;
• ул. Дегтяревская - ул. Парково-Сырецкая - ул. Дорогожицкая - ул. О. Телиги - ул. Дегтяревская.
"Коммунальная корпорация просит прощения за неудобства. Обращаем внимание, что узнавать первыми об ограничении движения и ремонты столичных путей можно в телеграмм-канале "Киев Трафик" : https://t.me/kyiv_traffic", - отмечается в сообщении.
Напомним, Министерство инфраструктуры Украины и Укравтодор работают над тем, чтобы до конца года подписать с Европейским банком реконструкции и развития соглашение на 450 миллионов евро , что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог.