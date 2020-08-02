У Києві до ранка понеділка перекриють рух по вулиці Дегтярівській

На вулиці Дегтярівській влаштовуватимуть верхній шар покриття. Дорожники працюватимуть вночі, щоб менше впливати на трафік.

Під час робіт рух на частині вулиці між розв’язкою на перетині вул. О. Довженка та О. Теліги і вул. Є. Мірошниченко буде перекрито.

Об’їхати ремонтну зону можна такими маршрутами:

• вул. Дегтярівська – вул. О. Довженка – вул. А.Цедіка – вул. Є. Мірошниченко – вул. Дегтярівська;

• вул. Дегтярівська – вул. Парково-Сирецька – вул. Дорогожицька – вул. О. Теліги – вул. Дегтярівська.

"Комунальна корпорація перепрошує за незручності. Звертаємо увагу, що дізнаватися першими про обмеження руху і ремонти столичних шляхів можна у телеграм-каналі "Київ Трафік": https://t.me/kyiv_traffic", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України та Укравтодор працюють над тим, щоб до кінця року підписати з Європейським банком реконструкції і розвитку угоду на 450 мільйонів євро, що дозволить наступного року приступити до реконструкції доріг.