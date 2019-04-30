В Киеве до конца недели будут идти дожди — синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. До конца этой недели в Киеве будут идти дожди. Об этом УНН сообщили в Украинском Гидрометцентре.
По прогнозу, 1 мая в столице облачно.
"Ночью умеренные, днем значительные дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 10-12°", - говорится в сообщении.
В течение 2-3 мая ожидается переменная облачность.
Так 2 мая небольшие дожди. А 3 мая ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер ожидается западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 2 мая 14-19° 3 мая 17-22°.
По 4-5 мая, то в столице также прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 6-11°, днем 16-21°.
Как сообщал УНН, в Украине надвигается циклон с Балкан.