У Києві до кінця тижня дощитиме – синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. До кінця цього тижня у Києві йтимуть дощі. Про це УНН повідомили в Українському Гідрометцентрі.
За прогнозом, 1 травня у столиці хмарно.
"Вночі помірні, вдень значні дощі. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 10-12°", - йдеться в повідомленні.
Упродовж 2-3 травня очікується мінлива хмарність.
Так, 2 травня невеликі дощі. А 3 травня вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ і гроза. Вітер очікується західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 2 травня 14-19°, 3 травня 17-22°.
Щодо 4-5 травня, то в столиці також прогнозуються короткочасні дощі, грози. Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°.
Як повідомляв УНН, на Україну насувається циклон з Балкан.